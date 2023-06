MZ SR: Uznávanie vzdelania ukrajinských sestier sa zjednodušuje

Bratislava 14. júna (TASR) - Podmienky na uznávanie vysokoškolského vzdelania ukrajinských sestier na Slovensku sa zjednodušujú. TASR o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Zmeny podľa neho prinesú ich jednoduchšie zapojenie do zdravotníckeho systému na Slovensku a pomôžu tak zvýšiť počet sestier.



"Rozhodli sme sa prijať opatrenia, ktoré umožnia ukrajinským sestrám rýchlejšie a jednoduchšie dosiahnuť uznanie vzdelania a nastúpiť do ambulancií a nemocníc. Ukrajinské sestry sa tak v prípade záujmu môžu dostať rýchlejšie k pacientom, využiť svoje vzdelanie i skúsenosti a posilniť tak slovenské zdravotníctvo," uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.



Rezort ozrejmil, že ukrajinské sestry s bakalárskym vzdelaním zašlú potrebné doklady na ministerstvo školstva, ktoré do dvoch mesiacov rozhodne o uložení skúšky spôsobilosti - odbornej praxe. Tá pozostáva len z praktickej časti a zabezpečí ju Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave. "Žiadateľ absolvuje odbornú klinickú prax na rôznych oddeleniach v nemocniciach - novorodenecké, gynekologické, JIS, OIAM a iné. Následne SZU zašle protokol o absolvovaní skúšky spôsobilosti rezortu školstva a ten do mesiaca vydá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní," vysvetlil.



Následne záujemcovia absolvujú na SZU doplňujúcu ústnu i písomnú skúšku v slovenskom jazyku. "Bude to možné aj bez absolvovania dočasnej odbornej stáže u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti," ozrejmil rezort. Po zložení tejto skúšky požiadajú o uznanie odbornej kvalifikácie ministerstvo školstva, ktoré rozhodne do jedného mesiaca. "Následne môžu žiadatelia vykonávať povolanie sestry a dostanú aj možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo," doplnilo ministerstvo.