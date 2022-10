Rezort zdravotníctva: V škôlkach by sa mala pre krízu znížiť teplota

Bratislava 5. októbra (TASR) - V materských školách by sa mala v dôsledku energetickej krízy znížiť teplota. Vyplýva to z predbežnej informácie k zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.



"Z dôvodu očakávanej energetickej krízy sa navrhuje dočasné zníženie teploty v interiéri predškolských zariadení," uvádza sa v materiáli.



Rezort chce zároveň upraviť aj priestorové usporiadanie škôlok. "Vzhľadom na vysoký počet detí predškolského veku, ktoré z kapacitných dôvodov nemôžu byť aktuálne umiestnené do predškolských zariadení, bolo potrebné operatívne upraviť kritériá tak, aby sa zjednodušili podmienky pre zriaďovateľov," ozrejmil.