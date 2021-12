Lengvarský so samosprávami spúšťa očkovací projekt Darujme si Vianoce

Bratislava 10. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci so samosprávami spúšťa od soboty (11. 12.) mobilizačný týždeň na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Prostredníctvom projektu Darujme si Vianoce chce podporiť rastúci záujem o očkovanie, zvýšiť zaočkovanosť, ako aj informovanosť o dôležitosti očkovania.



"Prosím všetkých, aby využili túto možnosť a nechali sa zaočkovať a ochránili seba, svojich príbuzných a zdravotnícky systém," vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Pozval k očkovaniu všetkých, ktorí dostanú druhú alebo tretiu dávku vakcíny, ale aj tých, čo ešte zaočkovaní nie sú. Štátny tajomník MZ SR Kamil Száz zároveň vyzval tých, ktorí majú v súvislosti s očkovaním strach či nezodpovedané otázky, aby využili príležitosť a prišli sa poradiť s lekármi.



Počas nasledujúceho týždňa, teda od 11. do 17. decembra bude pripravené maximálne množstvo očkovacích kapacít na celom Slovensku. "Očkovať sa bude v 65 nemocniciach, 27 poliklinikách, 19 veľkokapacitných očkovacích centrách 602 ambulanciách a je naplánovaných 178 výjazdov v obciach," priblížil Száz. Pripravených je viac ako 100.000 vakcín pre registrovaných a tiež desiatky tisíc pre neregistrovaných záujemcov.



V očkovacích centrách bude možné stretnúť aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ministrov či rôzne osobnosti z oblasti kultúry a športu. Ako uviedol minister zdravotníctva, cieľom je osloviť čo najširšie spektrum ľudí, pričom verí, že osobnosti môžu pomôcť ľudí presvedčiť. V tejto súvislosti poukázal na prieskum, realizovaný pred plánovaním projektu. Podľa neho o očkovaní uvažuje 68 percent ľudí, pričom zaočkovaných je len približne 50 percent.



Pre efektívnejší manažment záujemcov o očkovanie ministerstvo odporúča registrovať sa na stránke www.korona.gov.sk. "Bude umožnené aj očkovanie bez predchádzajúcej registrácie, no v prípade vysokého záujmu budú uprednostnení tí, ktorí sa zaregistrovali a bol im pridelený termín," vysvetlilo MZ SR. Otázka, či bude potrebné odsúvať mladších záujemcov na úkor starších, závisí podľa ministra od toho, aký veľký bude záujem seniorov. "Keby bol veľký záujem, budeme musieť starších ľudí uprednostniť, ale myslím si, že naše kapacity sú nastavené tak, že nebudeme musieť odsúvať žiadneho záujemcu," skonštatoval.







Minister verí, že projekt zvýši percento zaočkovanej populácie na Slovensku. "Hľadáme ďalšie možnosti, ako zvýšiť záujem o očkovanie, povzbudiť ľudí a urobiť im tú cestu k očkovaniu čo najjednoduchšiu," vysvetlil. Po ukončení projektu podľa jeho slov rezort uvažuje aj ďalších možnostiach, ako napríklad o adresnom oslovovaní ľudí.