V SR by mohlo byť prvých 300.000 vakcín v druhej polovici decembra

Bratislava 25. novembra (TASR) – Na Slovenskou by malo byť v druhej polovici decembra prvých 300.000 kusov vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zakontrahované sú cez Európsku úniu. Očkovanie bude dobrovoľné a bez doplatku pre pacienta. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"Očkovanie považujeme za účinnú prevenciu, preto našou snahou bolo v prvom rade zabezpečiť dostatočné množstvo bezpečných očkovacích látok v čo najkratšom čase," skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zdôraznil, že bude veľmi dôležité verejnosť dobre informovať o výhodách a nevyhnutnosti očkovania. Keďže nepôjde o povinné očkovanie, dôležitú úlohu pri vysvetľovaní budú mať najmä odborníci.



O očkovaní, logistike, realizácii i vyhodnotení očkovania hovorí Imunizačná stratégia – očkovanie proti epidemickým/pandemickým ochoreniam, ktorá je súčasťou Pandemického plánu SR. "Keďže proces výroby vakcíny je postupný, rovnako tak očkovanie nebude okamžité pre všetkých, ale postupné," približuje rezort zdravotníctva.



Ministerstvo poznamenáva, že v prvom rade musí byť zabezpečené očkovanie pre zdravotníkov a orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napríklad policajtov, hasičov či osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu, ako je napríklad dodávka energií. Rovnako bude musieť byť zabezpečené pre skupiny, u ktorých má ochorenie najťažší klinický priebeh. Až v druhej línii bude môcť byť očkovaná všeobecná populácia. "V prípade potreby sa môže človek poradiť so svojím všeobecným lekárom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta, jeho aktuálne ochorenia, ako aj liečbu, ktorú pacient absolvoval," pripomína ministerstvo.



Slovensko je ako členský štát EÚ zapojené do spoločného obstarávania vakcín pre krajinu. Na celom procese sa podieľal Výbor Európskej komisie pre spoločné obstarávanie vakcín a expertný tím Ministerstva zdravotníctva SR. Počas vyjednávaní o nákupe Slovensko môže časť vakcín dať do tzv. bazára, z ktorého si ich môže zakúpiť iný štát.