MZ: Vláda sa plánom výstavby nemocníc v stredu zaoberať nebude

Bratislava 21. júna (TASR) - Vláda sa návrhom výstavby nemocníc z plánu obnovy v stredu (22. 6.), ako to pôvodne avizovalo ministerstvo zdravotníctva, zaoberať nebude. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu. Odôvodnil to tým, že koaliční partneri si chcú návrh preštudovať.



"Minister zdravotníctva koaličným partnerom predstavil návrh na výstavbu nových nemocníc a zároveň aj dátové podklady, na základe ktorých bol návrh pripravený. Partneri si vyžiadali čas na naštudovanie pripraveného návrhu do konca týždňa. Následne, po vzájomnej dohode, minister predloží materiál na rokovanie vlády," spresnil komunikačný odbor MZ.



Na úrade vlády malo byť v utorok popoludní v súvislosti s výstavbou a rekonštrukciou nemocníc rokovanie, počas dňa to avizoval predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár.



Predstavenie plánu sa pôvodne očakávalo minulý týždeň. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) však po rokovaní vlády vysvetlil, že s ním ešte neboli oboznámení koaliční partneri. Dodal, že uznesenie bude spúšťať iba stavby štátnych nemocníc. Ostatné projekty, ktoré sa týkajú či už stavby alebo rekonštrukcie menších neštátnych nemocníc, pôjdu cez septembrovú výzvu. Materiál je podľa jeho slov pripravovaný tak, aby bol východiskom nielen pre plán obnovy, ale aj pre iné projekty v ďalšom období.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. Kľúčovou súčasťou plánu obnovy je už schválená reforma siete nemocníc.