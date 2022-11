MZ vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc

Bratislava 8. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc pre projekty nad päť miliónov eur. V utorok o tom na tlačovej konferencii informovali premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. decembra. V rámci výzvy je celkovo alokovaných vyše 212 miliónov eur. Rezort mal výzvu pôvodne vyhlásiť v septembri.



Cieľom výzvy je podľa rezortu vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie.



"Zapojiť sa budú môcť zariadenia, ktoré v rámci predpokladanej kategorizácie budú zaradené do prvej a druhej kategórie. V praxi to znamená, že žiadosti môžu predkladať všetky nemocnice, ktoré poskytujú štandardnú akútnu aj plánovanú starostlivosť, urgentnú ambulantnú či následnú rehabilitačnú starostlivosť," priblížil Lengvarský. Maximálna možná podpora na jedno lôžko predstavuje podľa jeho slov takmer 330.000 eur.



Priblížil, že v rámci hodnotenia žiadostí sa bude zhodnocovať regionálny princíp. Zohľadňovať sa bude aj efektivita vynaloženia prostriedkov. "V praxi to znamená, že chceme podporiť projekty, ktoré majú pre pacienta najvyššiu pridanú hodnotu. Nechceme podporovať kozmetické zmeny, ale skutočné dlhodobo prínosné riešenia," podotkol minister.



"Na túto výzvu bude nadväzovať ďalšia výzva pre malé projekty v celkovej výške 53 miliónov eur," doplnil Heger. Výzvu na investície pod päť miliónov eur chce ministerstvo vyhlásiť v najbližších týždňoch. Pôvodne mala byť vyhlásená v októbri. V blízkej budúcnosti chce rezort tiež vyhlásiť ďalších osem výziev z plánu obnovy.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Next Generation EU, ktorého cieľom je obnoviť Európu po pandémii.