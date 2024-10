Rezort zdravotníctva: Vytvorenie záchytiek je v praxi nevykonateľné

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vytvorenie a prevádzka protialkoholických izieb, takzvaných záchytiek, je podľa aktuálnej legislatívy v praxi nevykonateľná. Denné náklady na zriadenie takejto izby by boli odhadom 1000 eur. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Téma bola predmetom rokovania štátnych tajomníkov MZ SR a Ministerstva vnútra SR ešte v júni tohto roka.



"Tieto náklady by podľa platnej právnej úpravy musela hradiť obec, ktorá o zriadenie protialkoholickej izby požiada a následne by ich mala vymáhať od osoby do nej umiestnenej," vysvetlilo MZ.



Rezort zdôraznil, že protialkoholická izba by bola zriadená za účelom ochrany verejného poriadku a nie poskytnutia zdravotnej starostlivosti, preto by mala byť v gescii rezortu vnútra.



Štátni tajomníci sa na stretnutí zároveň dohodli, že MZ SR zorganizuje stretnutie zástupcov všetkých relevantných subjektov. Rokovať by na ňom mali o gescii projektu, či o samotnej potrebe záchytiek.