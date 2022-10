Výzva na výstavbu a opravu nemocníc pre drahšie projekty sa oneskorí

Bratislava 7. októbra (TASR) - Výzva z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc pre projekty nad päť miliónov eur sa oneskorí. Namiesto septembra ju Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje vyhlásiť v blízkej dobe. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu. Okrem toho chce MZ koncom októbra vyhlásiť výzvu pre projekty do päť miliónov eur.



"K omeškaniu došlo z dôvodu rozdielnych právnych výkladov platného legislatívneho rámca v kontexte s plánom obnovy. Samotný plán obnovy a odolnosti je totiž špecifickým tým, že vznikol ako rýchla reakcia na pandémiu COVID-19. Na rozdiel od klasických eurofondov tak neprebehlo primerané obdobie na prípravu legislatívneho prostredia," odôvodnilo ministerstvo oneskorenie vyhlásenia výzvy.



Všetky zainteresované štátne organizácie či útvary, ktoré výzvu pripravujú, však podľa rezortu urobili maximum. "Ministerstvo omeškanie mrzí. Výzva by mala byť vyhlásená v dohľadnej dobe," doplnilo MZ. Potenciálnych záujemcov žiada, aby obdobie do vyhlásenia výzvy využili na prípravu žiadostí v kontexte vládou schválenej metodiky, ktorá je verejne dostupná.



Celková alokácia plánu obnovy v rezorte zdravotníctva je približne 1,3 miliardy eur bez DPH. Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Next Generation EU, ktorého cieľom je obnoviť Európu po pandémii.