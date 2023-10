Záujemcovia sa môžu nechať proti COVID-19 zaočkovať najnovšou vakcínou

Bratislava 12. októbra (TASR) - Záujemcovia môžu opäť podstúpiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 najnovšou vakcínou. Na Slovensko ich dorazilo viac ako 17.000, v októbri a novembri sa očakávajú ďalšie dodávky. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre TASR. Termíny na očkovanie sa koncom septembra presunuli, prvá dodávka adaptovaných vakcín sa vtedy takmer minula.



"Podľa plánu bolo minulý týždeň na Slovensko doručených ďalších cez 17.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Ďalšie vakcíny by mali prichádzať v pravidelných týždenných intervaloch (spolu bolo zatiaľ doručených 25.920 dávok, v októbri očakávame doručenie ešte 64.320 dávok a v novembri 112.320 dávok)," priblížili pre TASR z komunikačného odboru rezortu. Slovákom registrovaným cez portál korona.gov automaticky určili náhradný termín očkovania.



Proti COVID-19 sa očkuje vo vybraných zdravotníckych zariadeniach. Ich zoznam je na webe rezortu. MZ odporúča sa objednať na konkrétny termín. Vo vybraných zariadeniach sa možno očkovať aj bez registrácie. Informácie sú tiež zverejnené na webe ministerstva. "Prípadne pre staršie osoby, ktoré nemajú možnosť prístupu na internet, odporúčame obrátiť sa na call centrum Národného centra zdravotníckych informácií – 02/32 35 30 30," dodali z odboru.



Očkovanie novou vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5., ktorá chráni pred najnovšími aj predchádzajúcimi variantmi ochorenia, odporúčajú odborníci bez ohľadu na predchádzajúce očkovania. Zvážiť by ho mali podľa nich najmä rizikové skupiny ľudí.