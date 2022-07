Rezort zdravotníctva zvažuje štvrtú dávku vakcíny proti COVID-19

Bratislava 18. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uvažuje nad zavedením dobrovoľného očkovania štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v starších vekových kategóriách. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu.



"Viaceré krajiny očkujú štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 seniorov vo veku nad 60, prípadne 55 rokov. Tento trend vnímame a čoskoro budeme verejnosť informovať o možnostiach očkovania druhou booster dávkou v Slovenskej republike," spresnil.



Ministerstvo pripomenulo, že v súčasnosti sa na Slovensku štvrtou dávkou môžu očkovať imunokompromitovaní pacienti bez ohľadu na ich vek.



Pri očkovaní sa podľa neho postupuje podľa aktuálne schválenej očkovacej schémy. "Počas leta je zámerom pokračovať v očkovaní prvoočkovancov a doočkovaniach základných očkovacích schém," ozrejmilo. Naďalej sa podľa neho pripravuje aj stratégia očkovania na sezónu jeseň – zima 2022/2023. MZ doplnilo, že Slovensko v tomto smere plne reflektuje odporúčania Európskej liekovej agentúry (EMA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).



Rezort chce od roku 2023 začleniť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 do Národného imunizačného programu SR v zmysle odporúčania ECDC. Očkovanie je podľa neho najúčinnejšou intervenciou proti novému koronavírusu. "Jeho efekt nie je nahraditeľný a ani porovnateľný so žiadnou inou intervenciou. Epidemiologické štúdie poukazujú na merateľný pokles rizika ťažšieho priebehu, hospitalizácie a úmrtia v porovnaní s nezaočkovanou skupinou obyvateľstva," podotkol.



EMA a ECDC odporučili tento mesiac druhú posilňovaciu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre všetky osoby staršie ako 60 rokov. Dôvodom je stúpajúci počet nakazených v Európe.