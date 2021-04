Žilinka dá návrh na disciplinárne konanie voči prokurátorovi Kyselovi

Bratislava 27. apríla (TASR) – Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka podá návrh na disciplinárne konanie voči prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Petrovi Kyselovi pre porušenie povinností prokurátora. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan. Týka sa to prípadu Jozefa R., keď prokurátor ÚŠP vybavoval žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu po dobu takmer dvoch mesiacov. Generálny prokurátor to považuje za zjavné rezignovanie na zákonnú povinnosť vybavovať väzobné veci prednostne a urýchlene.



Skladan doplnil, že Žilinka sa nestotožnil s tým, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic riešil toto pochybenie pohovorom. Žilinka po zohľadnení všetkých okolností nezdieľa názor, že zo strany prokurátora Úradu ÚŠP išlo o nedostatky pri plnení služobných povinností menšieho významu, ktoré možno vybaviť pohovorom. „Naopak, nečinnosť prokurátora pri vybavovaní žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu po dobu takmer dvoch mesiacov, považuje generálny prokurátor za závažnú a pasívny prístup prokurátora za zjavné rezignovanie na zákonnú povinnosť vybavovať väzobné veci prednostne a urýchlene,“ spresnil Skladan.



„Vyvodzovanie zodpovednosti prokurátorov za porušenie povinností a uplatňovanie práva dovnútra prokuratúry považujem za nevyhnutný predpoklad budovania prokuratúry ako dôveryhodného orgánu. Dôrazne však odmietam verejné prejavy zastrašovania a vyhrážania sa prokurátorom pre ich prácu,“ zdôraznil generálny prokurátor.



Jozefa R. prepustil z väzby senát Najvyššieho súdu (NS) SR na slobodu 14. apríla, keď tak rozhodol na svojom neverejnom zasadnutí. Zrušil tak napadnuté rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Sudkyňa pre prípravné konanie ŠTS v Pezinku na začiatku apríla zamietla žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu a neprijala písomný sľub obvineného.



Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš na začiatku decembra 2020. Medzi obvinenými boli v tomto prípade bývalý prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský, bývalí predstavitelia Slovenskej informačnej služby (SIS) a aj bývalí vysokopostavení funkcionári PZ a finančnej správy. Obvinení boli z korupcie a jedna osoba aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Lučanský sa vo väzbe v ústave v Prešove pokúsil o samovraždu a 30. decembra zomrel. Voči nemu stíhanie zastavili.