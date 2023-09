Nové vakcíny na COVID-19 sa takmer minuli, termíny očkovania posunuli

Bratislava 27. septembra (TASR) - Vyše 8000 dávok najnovšej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa takmer minulo, termíny na očkovanie preto presunuli. Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča budú nové termíny zaradené začiatkom októbra po dovezení ďalších dávok na Slovensko.



Registráciu na očkovanie novou vakcínou spustili minulý týždeň. "Vakcíny sa minuli behom prvého týždňa, čo sme očkovali. Nie úplne všetky, lebo je to distribuované rôzne po Slovensku, ale napríklad v Bratislave sa relatívne rýchlo minuli," ozrejmil minister.



Ďalších asi 190.000 vakcín by malo podľa jeho slov na Slovensko doraziť začiatkom októbra. "V priebehu prvého a druhého týždňa v októbri budú presunuté termíny znova zaradené a občania budú informovaní, že sa môžu prísť dať zaočkovať," priblížil.



Očkovanie novou vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5., ktorá chráni pred najnovšími aj predchádzajúcimi variantmi ochorenia, odporúčajú odborníci bez ohľadu na predchádzajúce očkovania. Zvážiť by ho mali podľa nich najmä rizikové skup