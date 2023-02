MŽP a rezort školstva vítajú návrh zákona o turistických trasách

Bratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo školstva a ministerstvo životného prostredia vítajú návrh zákona o turistických trasách. Obidva rezorty sa zhodujú, že legislatívu je potrebné dopracovať. Uviedli to pre TASR.



Rezort školstva víta iniciatívu poslancov parlamentu, pretože regulácia v súvislosti s turistickými trasami na Slovensku chýba. "Doteraz sme v rámci rozpočtu ministerstva školstva (kapitola šport) financovali a financujeme každoročne značenie samotných turistických trás," poukázal.



S vytvorením turistického registra už ministerstvo školstva počítalo v súvislosti s úpravami informačného systému športu, tieto náklady má pokryté vo vlastnej réžii. "Presné vyčíslenie nákladov na plnenie úloh regionálnymi úradmi školskej správy vyplývajúcich z návrhu zákona zatiaľ nemáme k dispozícii, pričom najväčšie náklady očakávame v prvom roku účinnosti, najmä v súvislosti s prvotným naplnením turistického registra," skonštatoval. Rezort školstva bude podľa vlastných slov ešte rokovať s predkladateľmi zákona o niektorých jeho úpravách, aby bol v praxi vykonateľný.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR víta návrh zákona pre snahu o zavedenie registra turistických trás, stanovenie práv a povinností s ich zriaďovaním, vyznačovaním a využívaním, a aj pre zavedenie starostlivosti a ochrany turistického značenia. To všetko podľa neho prispeje k skvalitneniu turistickej infraštruktúry.



Envirorezort nemá výhrady voči tomu, že register bude spadať pod ministerstvo školstva, keďže turistické trasy spadajú pod jeho gesciu. "Oceňujeme aj deklarovanú snahu o rozvoj 'mäkkého' prírodného turizmu v týchto územiach, ktorá je v súlade s cieľmi reformy národných parkov," uviedol.



Z hľadiska ochrany prírody je pre MŽP dôležité, že návrh zákona plánuje umožniť pohyb turistov na miestach a spôsobom, kde to nebude v rozpore s cieľmi ochrany chráneného územia. Pomôže aj zavedenie inštitútu sprievodcu prírodného turizmu.



Návrh zákona bude podľa envirorezortu nutné dopracovať, keďže obsahuje aj nedostatky. "Medzi tie najpodstatnejšie patrí, že návrh zákona síce zavádza inštitút sprievodcu prírodného turizmu, avšak naďalej ponecháva monopol pre horských sprievodcov na sprevádzanie osôb po turistických trasách vo všetkých horských oblastiach, pričom horskými oblasťami sú aj všetky národné parky, s výnimkou Národného parku Slovenský kras," priblížil. Ministerstvo životného prostredia vidí nedostatky aj v konaní o zápise turistických trás do registra a úprave novelizačných článkov, ktoré menia a dopĺňajú iné zákony. "Tie môžu v praxi spôsobovať vzájomné kolízie niektorých zákonov. MŽP SR je pripravené iniciovať kroky, aby zabránilo vzniku takejto situácie," zdôraznilo.



Nový zákon o turistických trasách posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Priniesť by mal zriadenie registra turistických trás. Takisto by sa mala upraviť problematika turistického značenia. S cieľom ochrany turistických trás a značenia by sa tiež mali upraviť priestupky.