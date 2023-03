MŽP a rezort vnútra sa nedohodli na špecializovanej štátnej správe

Bratislava 3. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a rezort vnútra sa zatiaľ nedohodli na vzniku špecializovanej štátnej správy. Tá mala vzniknúť po presune odborov starostlivosti o životné prostredie z okresných úradov pod envirorezort. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie MŽP.



Ministerstvo pokladá presun odborov za správne riešenie. Je presvedčené, že prípadný presun odborov starostlivosti o životné prostredie pod jeho gesciu musí byť výsledkom vzájomného konsenzu medzi oboma ministerstvami.



"Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj o tejto záležitosti rokoval s dočasne povereným ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO). Vzájomné rokovania však zhodu v uvedenej otázke nepriniesli," skonštatovalo tlačové oddelenie. MŽP je tiež otvorené prípadným rokovaniam o tejto téme aj do budúcnosti.



Zároveň si uvedomuje svoju zodpovednosť, ktorá vyplýva z novej právnej úpravy stavebného práva. Je podľa vlastných slov pripravené v spolupráci a koordinácii s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR prevziať a implementovať úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe.



Novelu zákony o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie predložilo MŽP do medzirezortného konania v októbri minulého roka. Podľa návrhu mali pôsobnosti odborov starostlivosti o životné prostredie okresného úradu prejsť na krajské a obvodné úrady do 30. júna 2023. Vytvoriť sa tak mohla špecializovaná miestna štátna správa. Majetok ministerstva vnútra mal pod envirorezort prejsť od 1. januára 2023. Budaj vtedy povedal, že minister vnútra nebude robiť prekážky proti vzniku špecializovanej štátnej správy.



Okresné úrady sú od roku 2013 administratívne a finančne podriadené rezortu vnútra. MŽP ich metodicky usmerňuje, školí a v niektorých oblastiach spolurozhoduje, nemá však plnú manažérsku kontrolu nad ich fungovaním. Tvrdí, že odbory nerešpektovali ich usmernenia a vydávali protichodné rozhodnutia.