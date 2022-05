MŽP apeluje na vyhlásenie mimoriadneho stavu v lokalite rieky Slaná

Budapešť 17. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR apeluje na košický okresný úrad, aby v lokalite rieky Slaná vyhlásil mimoriadny stav. Podľa envirorezortu to urýchli a zjednoduší práce Ministerstva hospodárstva SR, ako aj banských záchranných služieb, ktorých poverila vláda na sanáciu vzniknutej situácie. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia MŽP.



Rezort sa obrátil písomne na Okresný úrad v sídle kraja Košice s výzvou, aby kompetentní využili svoje právomoci a v lokalite rieky Slaná vyhlásili mimoriadny stav. "Z výsledkov rozborov, ktoré pred dvoma týždňami vykonali odborníci zo Slovenského vodárenského podniku, vyplýva, že v bezprostrednej blízkosti bane ešte dochádza k prekročeniu niektorých ukazovateľov, avšak stav vody na odbernom mieste najbližšie k maďarskej hranici je vyhovujúci napriek jej zafarbeniu. Vo vode pri hraniciach boli namerané množstvá mangánu na úrovni 0,37 mg/l, pričom norma je 0,3 mg/l," uviedli z tlačového oddelenia.



MŽP pripomenulo, že vláda 4. mája schválila 200.000 eur pre ministerstvo hospodárstva, aby realizovalo opatrenia na zabránenie vytekaniu banských vôd do rieky Slaná. Cieľom MŽP je prinavrátiť stav vody vo vodnom toku Slaná, aký bol pred znečistením. "K tomu aktívne poskytujú pomoc všetky rezortné organizácie a Okresný úrad Rožňava," dodal rezort.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára. Príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu a síranov a výskyt arzénu.



Situáciu na rieke Slaná rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, podľa ktorej sa má na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do Slanej vybudovať technologická linka. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Podnik odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.



Riešenie od Slovenska a spoluprácu v kauze žiada aj Maďarsko. Uviedol to v utorok v rámci interpelácií v maďarskom parlamente štátny tajomník úradu vlády Balázs Orbán.