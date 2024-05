Organizácie: Envirorezort chce zmeniť delenie financií z Envirofondu

Bratislava 17. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zmeniť spôsob rozdeľovania financií z Environmentálneho fondu. Po novom má skončiť viac prostriedkov z predaja emisií vo fonde, ale minister bude rozhodovať o stovkách miliónov eur. Upozornili na to enviroorganizácie Klimatická koalícia, Priatelia Zeme - CEPA a Via Iuris. Začali preto zbierať podpisy pod hromadnú pripomienku. Navrhujú zachovať princíp percentuálneho rozdelenia financií, o ktorých sa rozhoduje transparentne a nie politicky.



MŽP navrhlo novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a zákona o Environmentálnom fonde, v ktorých okrem zapracovania európskej smernice navrhuje aj zmenu v rozhodovaní o rozdeľovaní financií. Organizácie vysvetľujú, že rozhodovanie o tom, kam a koľko peňazí by malo každý rok smerovať, ponecháva čisto v kompetencii ministra. V minulosti boli podľa nich financie dopredu alokované približným percentuálnym rozdelením na oblasti priamo v zákone.



"Myslíme si, že je v poriadku, ak bude mať minister k dispozícii istú časť týchto financií na pokrytie akútnych potrieb ministerstva. Preto sme v našich pripomienkach navrhli, aby o deviatich percentách rozhodol podľa aktuálnych priorít rezortu," priblížila Ivana Figuli z Via Iuris. Považuje za neprípustné, aby minister svojvoľne rozhodoval o celej výške výnosov z predaja emisií. Je to podľa Figuli nepredvídateľný a netransparentný spôsob rozhodovania, ktorý môže mať naozaj závažný dosah na kontinuitu a kvalitu klimatických opatrení.



Enviroorganizácie takisto upozorňujú, že financovanie environmentálnych opatrení má fungovať v súlade s dlhodobými stratégiami štátu. Tieto financie majú byť primárne použité na znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti. "Boli by sme veľmi neradi, keby tieto financie prestali prúdiť do obcí a miest či národných parkov," povedal koordinátor Priateľov Zeme - CEPA Juraj Melichár. K financovaniu klimatických a environmentálnych opatrení sa má podľa neho pristupovať uvážlivo, zodpovedne a spravodlivo. Zároveň vníma pozitívne, že bude 100 percent financií získaných z predaja emisných kvót končiť v rezorte životného prostredia.