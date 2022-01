MŽP chce poskytnúť súčinnosť pri sprísnení používania pyrotechniky

Bratislava 23. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je pripravené poskytnúť súčinnosť pri hľadaní možností, ako sprísniť, prípadne obmedziť používanie zábavnej pyrotechniky. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia envirorezortu.



"Ministerstvo pozorne sleduje a citlivo vníma obavy verejnosti v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky," uviedlo tlačové oddelenie. MŽP sa tiež stotožňuje s vyjadreniami, že pyrotechnika spôsobuje znečistenie životného prostredia, ovzdušia a ohrozuje zdravie ľudí.



Hluk pyrotechniky podľa MŽP vyvoláva vo zvieratách nadmerný strach a stres. "Práve výbuchy počas silvestrovskej noci spôsobujú voľne žijúcim živočíchom, vtákom, ale tiež spoločenským zvieratám v blízkosti ľudských obydlí traumatizujúce okamihy. Zvieratá sú vystavené riziku popálenia tela alebo poškodenia ocí," upozorňuje ministerstvo.



Pyrotechnikou je ohrozené aj životné prostredie. Pri jej používaní je celý ekosystém zanesený drobnými útržkami rôznych zložiek ako kartónom, plastom či drevotrieskou. Niektoré sa menia na prachovú chemickú zmes a dopadajú späť na zem. Do pôdy, do podzemných aj povrchových vôd sa tak dostávajú látky ako oxid siričitý, oxid dusičitý a ťažké kovy. "Zvyšuje sa aj riziko vzniku lesných požiarov," poukazuje tiež MŽP.



Pokračuje, že pri výbuchoch ohňostrojov a inej pyrotechniky sa do ovzdušia uvoľňujú škodlivé častice, napríklad jemné prachové, ktoré sú pri vdýchnutí toxické. Tie môžu byť vďaka vetru preto nebezpečné aj pre zvieratá v širšom okolí.



Envirorezort podľa vlastných slov opakovane vyzýva ľudí, aby dodržiavali zákaz pyrotechniky v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. Legislatíva v kompetencii MŽP upravuje používanie pyrotechniky v územiach s tretím a vyšším stupňom ochrany. Fyzickým osobám hrozí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny pokuta do výšky 3319 eur a podnikateľom a právnickým osobám do 9958 eur, poukazuje tlačové oddelenie. Dopĺňa, že v území s druhým stupňom ochrany je na použitie pyrotechniky potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.



Envirorezort pripomína, že používanie zábavnej pyrotechniky sa v bežnom prostredí riadi zákonom o výbušninách, ktorý je v kompetencii ministerstva hospodárstva. Od 31. decembra do 1. januára je podľa zákona dovolené používať pyrotechniku v kategóriách F2 (rímske sviece, fontány s väčším rozptylom, niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov) a F3 (rakety, delobuchy alebo kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo). "Počas iných dní zábavnú pyrotechniku je možné použiť iba s písomným súhlasom obce," tvrdí MŽP.



Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko vyzýva vládu na zákaz voľného predaja zábavnej pyrotechniky. Požaduje, aby bola pyrotechnika v kategórii F2 a F3 sprístupnená výlučne odborne spôsobilým osobám.