MŽP: Dohoda z Montrealu je šancou na ochranu a obnovu prírody

Bratislava 20. decembra (TASR) - Dohoda o ochrane biodiverzity je jedinečnou šancou na ochranu a obnovu prírody a biodiverzity. Uviedlo to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na dohodu, ktorú schválili zmluvné strany Dohovoru OSN o biodiverzite (COP15) v kanadskom Montreale.



Pondelok (19. 12.) sa podľa MŽP stal historickým dňom, ktorý dáva ľudstvu šancu udržať modrú planétu obývateľnú pre ďalšie generácie. Do roku 2030 má byť chránená takmer tretina všetkých suchozemských a morských oblastí, dôležitých pre zachovanie druhovej pestrosti.



Dohoda z Montrealu je podľa štátneho tajomníka MŽP Juraja Smatanu najvýznamnejším celosvetovým úsilím na ochranu planéty, svetových území a oceánov. Stanovuje priority v oblasti ochrany prírody a biodiverzity, straty druhov rastlín a živočíchov z voľnej prírody, obnovy ekosystémov, zníženia používania pesticídov, obmedzenia šírenia inváznych druhov či znižovania negatívnych vplyvov a dotácií vo vzťahu k biodiverzite.



V súčasnosti je svetovo chránených iba 17 percent suchozemských a desať percent morských oblastí. "Očakávania prelomovej dohody sú preto opodstatnené a veľké, zastaviť a zvrátiť súčasný trend spočívajúci v alarmujúcom úbytku biodiverzity a podporiť opatrenia v prospech ochrany prírody, klímy, kvality života ľudí a udržateľného hospodárenia," povedal Smatana.



Dohoda zároveň nastavuje finančné mechanizmy. Požaduje získať 200 miliárd dolárov do roku 2030 na ochranu prírody a biodiverzity z rôznych zdrojov a spoluprácu na reforme a pretransformovaní dotácií, ktoré by mohli poskytnúť ďalších 500 miliárd dolárov pre prírodu a biodiverzitu. Zvýšiť by sa mal aj objem peňazí pre rozvojové krajiny na minimálne 20 miliárd dolárov ročne do roku 2025. Toto číslo by sa malo do roku 2030 každoročne zvýšiť na 30 miliárd dolárov.



"Dôležité je mobilizovať zdroje vo verejnom a súkromnom sektore a v tomto kontexte je nevyhnutné ich vnímať ako investíciu do našej budúcnosti, prosperity a prežitia zdravého ľudstva ako neoddeliteľnej súčasti prírody, biodiverzity a ekosystémov," skonštatoval Smatana.



Krajiny sveta dosiahli v pondelok prelomovú dohodu o ochrane biodiverzity, ktorá má zabrániť pokračujúcemu vymieraniu druhov a ničeniu ekosystémov. Dohodu, v rámci ktorej by mala byť od roku 2030 chránená takmer tretina planéty, sa podarilo schváliť v záverečný deň 15. konferencie v Montreale.