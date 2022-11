Envirorezort: Elektronizácia odpadu zefektívni výmenu informácií

Bratislava 24. novembra (TASR) - Elektronizácia odpadového hospodárstva má zefektívniť výmenu informácií medzi štátnymi orgánmi. Ide napríklad o žiadosti polície pre ministerstvo vo veci nelegálneho nakladania s odpadmi. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Spustením Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) bude mať polícia automatizovaný prístup do intranetovej časti systému, odkiaľ budú môcť príslušníci polície získavať potrebné informácie priamo," priblížil envirorezort. Dodal, že automatizovaným prístupom sa zabezpečí predchádzaniu marenia vyšetrovania.



Výhodou elektronickej komunikácie je podľa MŽP to, že podnikatelia môžu svoje podania zasielať cez elektronickú schránku, čím sa zvýši dostupnosť podania. Znižujú sa aj náklady, zvyšuje sa bezpečnosť a informovanie podnikateľských subjektov.



"Návrh vyhlášky umožní ministerstvu a orgánom dohľadu lepšiu prístupnosť k získaným dátam od osôb, ktoré sú povinné viesť si evidenciu odpadu a ohlasovať z nej údaje, keďže do ISOH budú tieto dáta pri presne definovaných prílohách zasielané výlučne elektronicky, čím sa zároveň zníži administratívna záťaž," skonštatoval rezort.



Tvrdí, že prostredníctvom kvalitnejších dát o materiálovom toku bude mať Slovensko lepší prehľad o tom, ako sa nakladá s odpadom. Znamená to, že zachytí jeho tok od pôvodcu až po finálne miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia.



Ministerstvo navrhuje účinnosť vyhlášky na 1. januára 2024.