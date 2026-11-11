< sekcia Slovensko
Envirorezort: Envirofond procesuje viac ako 700 žiadostí
V procese zazmluvňovania je 28 úverových žiadostí za vyše 17,6 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Environmentálny fond aktuálne procesuje viac ako 700 žiadostí o dotáciu či úvery v celkovej výške vyše 111 miliónov eur. V týchto dňoch taktiež pokračuje kontrola stovky projektov z Modernizačného fondu na zvyšovanie energetickej hospodárnosti priemyselných budov a modernizáciu technológií, pričom celková požiadavka presahuje 175 miliónov eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Denne zazmluvňuje desiatky projektov samospráv do efektívneho triedenia a recyklácie odpadov, starostlivosti o zeleň, zvyšovania energetickej hospodárnosti, zatepľovania verejných budov, škôl, zimných štadiónov či moderného verejného osvetlenia,“ priblížil rezort.
Envirofond zároveň finalizuje viaceré dotačné výzvy a špecifikácie do budúceho obdobia, ktoré samosprávam umožnia predkladať projekty do budovania vodárenskej infraštruktúry, vodozádržných opatrení či fungujúceho odpadového hospodárstva. „Environmentálny fond má pri svojej činnosti rozviazané ruky, naďalej priebežne plní a realizuje všetky svoje úlohy a funkcie v zmysle platnej legislatívy bez zbytočného zdržania, efektívne a účelne. Neevidujeme žiadne omeškanie ani spomalenie procesov v súvislosti so zmenou vedenia tejto inštitúcie. Práve naopak, našli sme ešte pre tento rok nejaké voľné finančné prostriedky a prednedávnom sme schválili podporu pre ďalších 128 projektov samospráv,“ podotkol štátny tajomník ministerstva Peter Deďo.
V procese zazmluvňovania je 28 úverových žiadostí za vyše 17,6 milióna eur, tieto investície podľa MŽP smerujú do budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, modernizácie verejného osvetlenia aj zatepľovania verejných budov. Priebežne sa tiež uzatvárajú zmluvy na podporu obnoviteľných zdrojov energie či na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.
Rezort vysvetlil, že špecialisti Envirofondu vykonávajú aj finančné kontroly verejného obstarávania u príjemcov pomoci, implementujú podporené projekty, procesujú predkladané žiadosti o platbu či vydávajú súhlasy s čerpaním finančných prostriedkov.
„Denne zazmluvňuje desiatky projektov samospráv do efektívneho triedenia a recyklácie odpadov, starostlivosti o zeleň, zvyšovania energetickej hospodárnosti, zatepľovania verejných budov, škôl, zimných štadiónov či moderného verejného osvetlenia,“ priblížil rezort.
Envirofond zároveň finalizuje viaceré dotačné výzvy a špecifikácie do budúceho obdobia, ktoré samosprávam umožnia predkladať projekty do budovania vodárenskej infraštruktúry, vodozádržných opatrení či fungujúceho odpadového hospodárstva. „Environmentálny fond má pri svojej činnosti rozviazané ruky, naďalej priebežne plní a realizuje všetky svoje úlohy a funkcie v zmysle platnej legislatívy bez zbytočného zdržania, efektívne a účelne. Neevidujeme žiadne omeškanie ani spomalenie procesov v súvislosti so zmenou vedenia tejto inštitúcie. Práve naopak, našli sme ešte pre tento rok nejaké voľné finančné prostriedky a prednedávnom sme schválili podporu pre ďalších 128 projektov samospráv,“ podotkol štátny tajomník ministerstva Peter Deďo.
V procese zazmluvňovania je 28 úverových žiadostí za vyše 17,6 milióna eur, tieto investície podľa MŽP smerujú do budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, modernizácie verejného osvetlenia aj zatepľovania verejných budov. Priebežne sa tiež uzatvárajú zmluvy na podporu obnoviteľných zdrojov energie či na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.
Rezort vysvetlil, že špecialisti Envirofondu vykonávajú aj finančné kontroly verejného obstarávania u príjemcov pomoci, implementujú podporené projekty, procesujú predkladané žiadosti o platbu či vydávajú súhlasy s čerpaním finančných prostriedkov.