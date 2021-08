Envirorezort hľadá šéfa analytikov

Bratislava 2. augusta (TASR) – Envirorezort hľadá riaditeľov Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ponuky zverejnil na svojej webovej stránke.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR požaduje od riaditeľa IEP minimálne päťročné skúsenosti v analytickej či poradenskej činnosti, alebo v aplikovanom výskume. Pozícia si vyžaduje aj orientáciu v environmentálnej ekonómii, analytických metódach, verejných politikách a výdavkoch.



„Riaditeľ IEP pôsobí v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, riadi tím 11 analytičiek a analytikov, definuje a dohliada na kvalitu výstupov inštitútu, ktoré prezentuje širokej verejnosti doma i v zahraničí," približuje. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. augusta.



Šéf SVP by mal mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbornú prax minimálne desať rokov, riadiacu prax minimálne tri roky a odbornú prax v oblasti vodného hospodárstva.



„Vítaná je odborná spôsobilosť súvisiaca s činnosťou na úseku ochrany vôd, napríklad odborná spôsobilosť pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách, odborná spôsobilosť na vedenie malých plavidiel a podobne," uviedlo ministerstvo. Uchádzači môžu žiadosti podať do 17. augusta.