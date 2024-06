Envirorezort hovoril s okresnými úradmi o skvalitnení spolupráce

Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Marek Chovan predstavil na celoslovenskej porade prednostov okresných úradov (OÚ) v Banskej Bystrici najdôležitejšie priority a hovoril o zefektívnení činnosti a skvalitnení spolupráce pri riešení agendy ochrany životného prostredia. TASR o tom v utorok informovali z odboru komunikácie ministerstva.



Podľa Chovana sú to práve OÚ, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní fungovania štátu a pri poskytovaní služieb občanom. "OÚ sú kontaktným bodom pre občanov, ktorí sa na miestnu štátnu správu obracajú so svojimi potrebami a požiadavkami. Práca úradov má priamy vplyv na kvalitu života ľudí v regióne, preto je naším spoločným cieľom ju zefektívňovať a skvalitňovať," zdôraznil Chovan.



MŽP okresné úrady a jeho odbory starostlivosti o životné prostredie priamo manažérsky neriadi a nemá ich v priamej riadiacej pôsobnosti, poskytuje im však metodické usmernenia či školenia. Chovan preto považuje za dôležité pravidelne a užšie spolupracovať s vecnými odborníkmi envirorezortu, aby mali potrebné odborné a aktuálne informácie o meniacich sa zákonoch aj cieľoch ministerstva. "Vďaka tomu sa úrady stanú flexibilnejšie, vystupovanie úradníkov bude mať proklientsky profesionálny prístup s lepšou organizáciou práce," dodal Chovan.



Okrem metodickej spolupráce chce envirorezort poskytovať úradom i ďalšiu pomoc pre službu občanom. Využije všetky možnosti na to, aby pomohol pri personálnom či technickom a odbornom zabezpečení odborov starostlivosti o životné prostredie na OÚ.