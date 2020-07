MŽP iniciuje stretnutie s rezortom dopravy a NDS ohľadom výstavby D4

Bratislava 26. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR iniciuje rokovania s rezortom dopravy, Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a environmentálnou organizáciou SOS/BirdLife Slovensko. Chce v čo najkratšom čase nájsť vhodné riešenie pre Biskupické rameno a rusovské biotopy, v ktorých sa mali realizovať kompenzačné opatrenia pri výstavbe D4/R7. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP v reakcii na SOS/BirdLife, ktorá na nedostatočnú kompenzáciu upozornila. TASR o reakciu požiadala aj hlavného zhotoviteľa stavby D4R7 Construction, ktorý zatiaľ na otázky nereagoval.



"Samotné kompenzačné opatrenia mali byť vykonané už v čase pred výstavbou diaľnice. Skutočnosť je taká, že mnohé z nich sa ani nezačali alebo sa realizujú len sčasti," uvádza envirorezort. Dodáva, že ministerstvo tak musí "hasiť" predchádzajúce zlyhania.



Prvý úsek diaľnice D4 sa podľa SOS/BirdLife otváral v rozpore s legislatívou o ochrane prírody. Dôvodom je, že časť kompenzačných opatrení sa začala realizovať, no tie dôležité stále chýbajú. Kompenzačné opatrenia sa nezačali robiť v zasypanom Biskupickom ramene, chýba aj náhrada za zničené biotopy pre bociana čierneho. Nezačalo sa ani so zatrávnením biotopov pri bratislavských Rusovciach. Enviroorganizácia sa preto v tejto veci obráti so sťažnosťou na Európsku komisiu.



Rezort dopravy si uvedomuje, že v súčasnosti nie sú zrealizované všetky kompenzačné opatrenia pri výstavbe diaľnice D4/R7. Dôvody nerealizovania kompenzácií sú však mimo kontroly ministerstva.



Na západnom Slovensku pred týždňom sprístupnili rýchlostnú cestu R7 a časť diaľnice D4, a to v úsekoch Ketelec - Dunajská Lužná, Dunajská Lužná - Holice a Ketelec - Rovinka.