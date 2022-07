J. Budaj volá po regulácii vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia

Bratislava 31. júla (TASR) – Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) volá po regulácii vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia. V dôsledku energetickej krízy totiž očakáva zvýšený záujem o palivové drevo, a tým aj rast cien. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"V reakcii na pokračujúcu energetickú krízu, vyvolanú Ruskou federáciou, vyzval minister Budaj ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), v ktorého pôsobnosti je štátny podnik Lesy SR, aby sa tento podnik pripravil na zvýšený záujem o palivové drevo, vyvolaný neistotou v zásobovaní plynom," uviedli z envirorezortu. Predpokladajú, že bude o palivové drevo tento rok záujem aj v plynofikovaných obciach.



Ako ďalej priblížili, celkovo prešlo pod správu národných parkov do 3,4 percenta z výmery produkčných plôch lesov na Slovensku. "Napriek tomu sa MŽP a správy národných parkov zodpovedne pripravujú na zásobovanie obyvateľov v národných parkoch palivovým drevom," podotkli.



Riaditelia národných parkov majú podľa envirorezortu za úlohu čo najviac využiť doterajšiu logistiku predaja, na ktorú sú zvyknutí obyvatelia obcí v národných parkoch. "Starostovia obcí a ich obyvatelia budú informovaní zo strany jednotlivých správ národných parkov, že národné parky majú ako prioritu práve zásobovanie palivovým drevom," dodali.



MŽP SR avizuje, že osloví aj urbáre a neštátnych vlastníkov lesov na území národných parkov, aby počas tohto krízového roka z hľadiska energetiky uprednostnili potreby palivového dreva pre svojich členov a blízke obce pred vývozom dreva do zahraničia.