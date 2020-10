MŽP: Je chybou, že sa lesy nepresunú pod envirorezort

Bratislava 5. októbra (TASR) - Je chybou, že sa lesy nepresunú pod envirorezort. Oddiali to ich ochranu a predĺži dobu, keď sa považujú za hospodársky priestor, ktorého cieľom je predaj dreva. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Šéf rezortu pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) povedal, že nie je dôležité, ktoré ministerstvo bude lesy napokon spravovať, ale aké vylepšenia sa presadia do praxe.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) spolu s Mičovským po voľbách avizovali, že lesy sa spod rezortu pôdohospodárstva presunú pod MŽP. Mičovský však v diskusii na Denníku N povedal, že neplánuje počas tohto volebného obdobia presúvať správu lesov. "Z ničoho som neupustil, veľa vecí sa pertraktovalo v minulosti a toto bola jedna z úvah, ale nikdy nevstúpila do bodu, aby sa stala nejakým jednoznačným plánom," podotkol pre TASR Mičovský.



Budaj bol prekvapený obratom v postoji ministra. Plány, ktoré vyslovil Mičovský, sú podľa MŽP SR "nejasné a netreba ich komentovať".



"Pri lesoch a vôbec pri prírode máme oveľa viac dôležitejších úloh, ako urobiť krajinu lepšou, než aby sme sa dookola bavili o tom, kde a aké presuny urobíme," hovorí Mičovský. Verí, že vznikne jednotné ministerstvo prírodných zdrojov, kam budú patriť všetky krajinné prvky.



Envirorezort plánuje v druhom štvrťroku 2021 prípravu nového zákona o ochrane prírody. Presadiť chce zmenu postoja štátu voči lesom. Prioritou má byť ekologická a zdravotná hodnota, nie predaj dreva, uvádza odbor komunikácie MŽP SR. Za zásadné Mičovský považuje zavedenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch bez ťažby stromov na väčších plochách.