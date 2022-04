Budaj: Envirorezort je pripravený vziať pod seba voľne žijúcu zver

Bratislava 30. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je pripravené prevziať zodpovednosť za voľne žijúcu zver, ak by agrorezort prejavil ochotu. Uviedol to šéf rezortu životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Ministerstvo pôdohospodárstva pre TASR reagovalo, že by nebolo žiaduce ani dôvodné, aby voľne žijúca zver bola pod envirorezortom.



Chránené živočíchy, ktoré sú zadefinované v zákone o ochrane prírody, patria pod gesciu MŽP. Voľne žijúce druhy zvierat sa podľa legislatívy považujú za poľovnícky obhospodarovanú zver, vysvetľuje agrorezort.



Delenie zvierat pod dve ministerstvá je podľa Budaja absurdné. Apeluje na jednotný prístup a koncepciu. "Naše volanie, aby prišlo k základnej reforme týchto vzťahov, zatiaľ nie je vypočuté," povedal Budaj.



Rezortu pôdohospodárstva však momentálne rozdelenie kompetencií v prípade voľne žijúcich zvierat vyhovuje. "Poľovníctvo je neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o slovenský vidiek. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú pod gesciou MPRV SR a podľa nás by nebolo žiaduce ani dôvodné, aby voľne žijúca zver bola pod MŽP SR," skonštatovalo.