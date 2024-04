Envirorezort má stanoviť najlepší variant sanácie vrakunskej skládky

Bratislava 24. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má v prípade vrakunskej skládky v Bratislave stanoviť najvhodnejší variant jej sanácie. Urobiť tak má do dvoch mesiacov. Zároveň má ukončiť zmluvu z roku 2018, ktorou vykonávali geologické práce súvisiace s plánovanou sanáciou určitých pozemkov. Vyplýva to z informácie o aktuálnom stave, priebehu a aktivitách k sanácii environmentálnej záťaže, ktorú vláda v stredu zobrala na vedomie.



Podľa MŽP je potrebné pokračovať v príprave návrhu riešenia realizácie sanácie vrakunskej skládky s čo najväčším využitím zdrojov Programu Slovensko a so zameraním na jej úplnú likvidáciu. "Ďalšie pokračovanie v zmluve o dielo bez riadneho právneho a fyzického vysporiadania pozemkov a vyvlastnení je nepraktické a potenciálne v rozpore so základnými princípmi spravodlivého a efektívneho hospodárenia štátnych zdrojov," uviedol rezort.



Tvrdí, že právne nevyrovnané pozemky predstavujú prekážku pre začatie akýchkoľvek stavebných alebo geologických prác. Tento stav preto podľa MŽP neumožňuje dodržať plánovaný harmonogram projektu, čo vedie k predĺženiu času a zvýšeniu financií.



"Vzhľadom na riziká a potrebu zaistiť finančnú stabilitu a efektivitu verejných investícií MŽP SR považuje tento rozpor v nákladoch za kritický dôvod na ukončenie zmluvy o dielo. Toto rozhodnutie je v súlade s princípom zodpovedného finančného riadenia a ochrany záujmov štátu, čo si vyžaduje preventívne kroky na elimináciu potenciálnych budúcich finančných záťaží a neistôt spojených s projektom," vysvetlil rezort v materiáli.