Mestá a obce môžu do januára požiadať o financie pri triedení odpadu

Bratislava 5. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR apeluje na mestá a obce, ktoré nemajú zabezpečené mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, aby sa uchádzali o finančnú podporu. Urobiť tak môžu do konca januára. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval dočasne poverený šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO).



Implementáciou opatrení chce ministerstvo dosiahnuť vysokú separáciu odpadov, vďaka ktorej sa budú vyrábať nové materiály bez použitia prírodných surovín. "Je to lacnejšie, nezapĺňame skládky. Je to čistejšie predovšetkým pre nás, čo žijeme na Slovensku," vysvetlil Budaj. Dôsledné triedenie komunálnych odpadov vytvára podľa neho základ na ich opätovné využitie, najmä recykláciu.



"Projekty sú zamerané predovšetkým na budovanie nových alebo zvyšovanie kapacít existujúcich zberných dvorov, veľkokapacitných kontajnerov na odpady, zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi či zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov," priblížil.



O podporu na vybudovanie zariadení na spracovanie zmesového komunálneho odpadu sa môžu uchádzať mestá, obce a všetky subjekty v odpadovom hospodárstve v 77. výzve. Podľa Budaja je o ňu zatiaľ slabý záujem. "Prosím vás, poďme tento rok do spoločného zápasu s odpadom. Aby sa občanom nemuseli zvyšovať ceny a aby na skládkach nepribúdal odpad, z ktorého je možné urobiť ešte druhotnú surovinu," poznamenal minister.



Rezort upozornil, že po ukončení výzvy nebudú už zariadenia na materiálno-biologickú úpravu pred skládkovaním finančne podporené. "Skutočne máme teraz poslednú možnosť, aby sme využili takúto príležitosť," vyhlásil štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča. Ministerstvo avizovalo, že za odpad, ktorý nebude pred skládkou mechanicko-biologicky vytriedený, sa budú od budúceho roka dávať pokuty.



"Budeme zverejňovať menoslovy starostov, ktorí sa na svojich občanov vykašľali a chystajú im tieto pokuty," zdôraznil Budaj, podľa ktorého nie je možné ignorovať implementáciu platných zákonov. "Je to povinnosť starostov a primátorov. A keď si túto povinnosť budú zanedbávať, MŽP nebude mlčať a bude informovať ich vlastných obyvateľov," upozornil.



Ministerstvo zároveň v tejto súvislosti sľúbilo mestám a obciam pomoc pri vypracovaní žiadostí, ktoré však musia prísť v riadnom termíne. V prípade 77. výzvy teda do konca januára. "Budeme s nimi pracovať a zdokonaľovať ich tak, aby sa financie dali právoplatne získať," sľúbil Budaj.



V súčasnosti je pre žiadateľov otvorená aj 72. výzva, ktorá je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov. V rámci nej už rezort rozhodol o podpore 57 obcí a miest, ktoré žiadali o nenávratný finančný príspevok.