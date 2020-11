Na odstrel medveďa bolo v tomto roku podaných 11 žiadostí

Bratislava 3. novembra (TASR) - V tomto roku bolo zatiaľ Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR doručených 11 žiadostí na odstrel medveďa. Najviac, päť žiadostí, pochádzalo z oblasti Poľany. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP SR.



"Poľana nie je lokalita, kde by bol anomálny výskyt medveďa, skôr lokalita, kde mali poľovnícke združenia v minulosti mimoriadnu úspešnosť pri výnimkách," konštatuje odbor komunikácie. Dopĺňa, že poľovnícke združenia najčastejšie uvádzajú ako dôvod odstrelu škody na hospodárskych zvieratách alebo majetku. Ďalším argumentom na odstrel je aj stret medveďa s človekom v rámci intravilánu miest a obcí.



Odbor komunikácie priblížil, že po doručení žiadosti ministerstvo životného prostredia zverejní na svojom webe informáciu o začatí každého konania, do ktorého sa môžu prihlásiť aj iní účastníci, ako napríklad občianske združenia. "Ministerstvo si ku každej žiadosti vyžiada odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR. So stanoviskom sú účastníci konania oboznámení a po ich vyjadrení ministerstvo vydá rozhodnutie," vysvetlil odbor. Zároveň dodáva, že voči rozhodnutiu sa môžu účastníci odvolať.