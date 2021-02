Nebezpečný odpad z testovania by sa mohol likvidovať v cementárňach

Bratislava 4. februára (TASR) - Nebezpečný biologický odpad z testovania na ochorenie COVID-19 by sa mohol likvidovať v nemocničných spaľovniach, bratislavskej a košickej komunálnej spaľovni odpadov a cementárňach. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Envirorezort eviduje problém s odpadom, ktorý vzniká v súvislosti s pandémiou. Z tohto dôvodu minulý týždeň parlament urýchlene prijal novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o integrovanom posudzovaní, ktoré umožnia zvýšiť kapacity na likvidovanie biologicky nebezpečného odpadu. "Legislatíva momentálne čaká na podpis prezidentky a do platnosti vstúpi zverejnením v Zbierke zákonov. Následne MŽP SR zverejní zoznam subjektov, ktoré budú oprávnené na likvidáciu tohto druhu biologického odpadu," vysvetlil odbor komunikácie.



S nárastom nebezpečného odpadu sa ráta na odberných miestach v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID-19. Na zvyšovanie kapacít likvidácie biologického odpadu sa použije niekoľko spôsobov. Rezort približuje, že by sa tak malo udiať v nemocničných spaľovniach, ktoré majú technické zariadenia schopné spaľovať väčšie množstvo odpadu. Zariadenia sa však nemohli využívať pre environmentálne limity.



"Ďalší spôsob zvýšenia kapacity je, že sa povolí spracovanie tohto odpadu v zariadeniach, ktoré na to majú technické možnosti," konštatuje MŽP s tým, že ide o spaľovne, ktoré používajú teplotu vyššiu ako 750 stupňov Celzia. Táto teplota je potrebná na likvidáciu vírusov. Patria tam spaľovňa v Košiciach a Bratislave a všetky cementárne, ktoré využívajú tento druh spaľovania.