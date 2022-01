Envirorezort nepovažuje zemný plyn za konečné riešenie SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nepovažuje zemný plyn za konečné riešenie, keďže sa zaraďuje medzi fosílne palivá. Je za to, aby sa podpora fosílnych palív z verejných zdrojov čoraz viac obmedzovala. Slovensko je momentálne odkázané na jadrovú energiu. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie MŽP v súvislosti s návrhom Európskej komisie (EK), ktorá chce jadro a plyn zaradiť medzi zelené investície.Energetický mix Slovenska sa dá označiť za nízkoemisný, dominuje v ňom jadrová energia a krajina je na ňu v súčasnosti odkázaná. "" uviedlo tlačové oddelenie.Envirorezort poukazuje, že na Slovensku sú regióny, kde dochádza k znečisťovaniu ovzdušia z vykurovania domácností nevhodným palivom, vrátane odpadkov. Používanie plynu je podľa MŽP v týchto oblastiach veľkým krokom dopredu a to z hľadiska kvality života aj ovzdušia." konštatuje tlačové oddelenie. MŽP sa aktuálne podľa vlastných vyjadrení neusiluje zastaviť využívanie jadrovej energie. Pripomína však, že jej bezpečnosť musí byť trvale v pozornosti štátnych inštitúcií.Slovensko podľa rezortu plne podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a ich podstatne väčšie zapojenie do energetického mixu. Zároveň však presadzuje, aby boli obnoviteľné zdroje vhodne nakombinované so všetkými nízkoemisnými zdrojmi energie, vrátane jadrovej energie, tak, aby bola zabezpečená stabilita siete a dostupnosť dodávok energie.EK navrhuje, aby sa investície do jadra a zemného plynu pri splnení určitých podmienok mohli označovať za zelené. Stúpenci zaradenia týchto zdrojov medzi zelené investície tvrdia, že elektrárne, kde energetickým zdrojom je plyn, sú voči prírode omnoho priateľskejšie než uhlie. Čo sa týka jadrových elektrární, poukazujú na fakt, že neprodukujú žiadne emisie oxidu uhličitého.V prípade zemného plynu by malo ísť o prechodný zdroj energie s tým, že elektrárne musia získať povolenie na výstavbu do konca roka 2030. Tie, ktoré dostanú povolenie na výstavbu po 31. decembri 2030, budú musieť plniť prísnejšie emisné normy.