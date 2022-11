Envirorezort nevylučuje rozšírenie zálohovania plastových obalov

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nevylučuje do budúcna rozšírenie zálohovania plastových obalov aj o ďalšie skupiny obalov. Informovalo o tom tlačové oddelenie rezortu.



"Po úspešnom zabehnutí zálohového systému v rámci nápojových obalov sa nápojový sektor môže stať inšpiráciou aj pre ďalšie potravinové odvetvia," uviedlo MŽP. Deklaruje, že boj proti plastovému odpadu patrí medzi jeho priority.



Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek funguje na Slovensku od 1. januára tohto roka. Za desať mesiacov sa podľa envirorezortu vyzbieralo vyše 671 miliónov obalov.



Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek.



Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.