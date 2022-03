Envirorezot: Niektoré budovy v NP môžu po reforme slúžiť ako ubytovne

Bratislava 7. marca (TASR) - Časť štátnych budov sa po reforme národných parkov využije na činnosť ich správy, napríklad ako kancelárie pre zamestnancov či zázemie pre lesníkov. Určia sa aj budovy vhodné na rozvoj prírodného turizmu, ubytovanie, vstupné centrá do národných parkov a propagáciu regiónu. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Envirorezort má podľa vlastných slov uzatvorený zoznam zamestnancov, lesných pozemkov a stavieb, ktoré budú od 1. apríla presunuté na správy národných parkov. "V súčasnosti sa kontroluje správnosť týchto zoznamov. MŽP SR sa bude následne zaoberať aj presunom hmotného majetku," tvrdí tlačové oddelenie.



V rámci národných parkov zároveň ministerstvo vytvára nové príspevkové organizácie. "Aktivity súvisia napríklad so zabezpečením informačnej techniky, vytvorením bankových účtov či zapojením do informačných systémov," priblížilo tlačové oddelenie.



Delimitácia štátneho majetku v národných parkoch súvisí s ich schválenou reformou. Po novom ich majú namiesto lesníkov spravovať ochranári, pozemky sa tak presúvajú pod envirorezort. Prechod správy území v treťom a nižšom stupni ochrany vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou. Zriadenie deviatich správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody a krajiny sa udeje k 31. marcu.