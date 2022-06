Nový zákon o klíme má zvýšiť transparentnosť plnenia záväzkov

Bratislava 3. júna (TASR) - Nový klimatický zákon má zvýšiť transparentnosť a overovanie plnenia klimatických záväzkov Slovenska. Pokryje viaceré sektory, ktoré prispievajú k zmene klímy, a doplní ciele v jednotlivých sektoroch. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Zákon by do medzirezortného pripomienkového konania chcelo predložiť do konca roka.



Prioritným cieľom zákona by malo byť dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Legislatíva má určiť zodpovednosť inštitúcií, aby spravodlivo prispievali k dosahovaniu sektorových cieľov, vrátane mechanizmu vymáhania za prípadné neplnenie záväzkov, priblížilo MŽP.



Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby by podľa aktuálneho návrhu mali byť povinné poskytovať informácie, ktoré súvisia s plnením záväzkov v oblasti zmeny klímy. Envirorezort uviedol, že ústredné orgány štátnej správy by mali predkladať návrhy opatrení na zabezpečenie plnenia záväzkov v oblasti zmeny klímy za jednotlivé oblasti. Vypracúvať stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj a adaptačné stratégie na zmenu klímy by malo byť povinné pre vyššie územné celky, mestá a obce.



"Exaktný prepočet nákladov opatrení bude k dispozícii na základe rozdeľovania očakávaných emisií v jednotlivých sektoroch," skonštatoval rezort. Tvrdí, že transformácia hospodárstva Slovenska na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Inštitút environmentálnej politiky zatiaľ spracúva dodatočné náklady spojené so zvýšením klimatického cieľa Európskej únie do roku 2030. "Najvyššie náklady by určite boli, ak by sme nerobili nič," poznamenalo MŽP.



K návrhu klimatického zákona prebiehajú rokovania so zástupcami tretieho sektora, relevantnými rezortmi, samosprávami, relevantnými zástupcami súkromného sektora a Radou vlády SR pre Európsku zelenú dohodu.