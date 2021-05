Envirorezort: Ochrana opeľovačov musí byť prioritou viacerých rezortov

Bratislava 21. mája (TASR) – Ochrana opeľovačov musí byť prioritou viacerých rezortov. Tvrdí to ministerstvo životného prostredia, na ktorého pôde sa v piatok uskutočnilo stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu včelárov, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. 5.) a Medzinárodného dňa biodiverzity (22. 5.). Predstavitelia envirorezortu spolu s včelármi hľadali možnosti, ako čo najväčšmi ochraňovať opeľovačov na Slovensku.



Množstvo včiel a včelstiev podľa ministerstva stále klesá, keďže sú ohrozené zvyšujúcim sa počtom hrozieb, prevažne zapríčinených človekom. Na piatkovom stretnutí so Slovenským zväzom včelárov sa štátni tajomníci ministerstva životného prostredia Michal Kiča a Juraj Smatana zhodli, že je dôležité zvýšiť povedomie verejnosti o význame a nenahraditeľnosti opeľovačov, ich ochrane a ochrane biotopov.



Smatana za kľúčové považuje úzko spolupracovať na implementácii novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. "Len s výraznými zmenami v krajine a v jej lepšom manažovaní a obhospodarovaní budeme schopní pomôcť pri ochrane opeľovačov. Nezabúdajme, že všetky tieto druhy potrebujú zdravé prostredie s dostatočnými a diverzifikovanými zdrojmi potravín a biotopmi pre ich život," uviedol štátny tajomník. Predstavitelia envirorezortu sa s včelármi dohodli, že budú presadzovať zákaz používania chemických postrekov v poľnohospodárstve, najmä takých škodlivých insekticíd, akým je Sulfoxaflor.



"Ochrana opeľovačov sa musí výraznejšie presadzovať na všetkých úrovniach,“ podotkol predseda Slovenského zväzu včelárov Milan Rusnák s tým, že včelári sú pripravení štátnym inštitúciám pomáhať, aby dosiahli lepší stav slovenských biotopov.



Štátny tajomník Kiča zdôraznil aj nevyhnutnosť spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde je zastúpená agenda včelárstva a včelárov. "Základom pre ďalšie kroky by mala byť Iniciatíva EÚ pre opeľovačov, ktorá pokrýva tri hlavné priority, a to zlepšenie poznatkov o poklese opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch, riešenie príčin poklesu opeľovačov a uľahčenie zdieľania znalostí a prístupu k údajom," spresnil.