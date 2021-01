Výrobcovia musia byť registrovaný v systéme odpadového hospodárstva

Bratislava 18. januára (TASR) – Od januára musia výrobcovia vyhradených výrobkov požiadať o elektronickú registráciu do Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). Umožní im to využívať tento systém. Deje sa tak podľa zákona od odpadoch. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.



Do informačného systému sa budú vkladať dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral a ako s ním naložil. Cieľom ISOH je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad.



Prvá etapa je už spustená, druhá sa spustí v júli tohto roka. Envirorezort približuje, že od 1. júla bude v prevádzke aj elektronické podávanie žiadostí na prevádzkovanie zariadení, ktoré spracúvajú odpad, a na udelenie oprávnení.



„Samotný koncept Informačného systému odpadového hospodárstva ministerstvo nespochybňuje, naopak, vyvíja veľké úsilie, aby bol spustený fungujúci systém. V prípade zrušenia by sa niekoľko miliónov eur muselo vracať zo štátneho rozpočtu späť Európskej únii," konštatuje odbor komunikácie.



Za minulej vlády bolo dodávateľovi systému vyplatených 12 211 692 eur vrátane DPH. „V súčasnosti prebiehajú rokovania s dodávateľom o oprávnenosti vyfakturovaných nákladov," tvrdí odbor komunikácie.



Projektom sa má vybudovať a zaviesť jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve.



„Po vytvorení portálu ako jednotného prístupového bodu sa zároveň vytvorí elektronický komunikačný nástroj na podporu plnohodnotne zabezpečenej elektronickej komunikácie. Taktiež sa zavedú jednotné registre, ktoré vytvoria predpoklady na efektívnu tvorbu plánov odpadového hospodárstva," vysvetľuje Ministerstvo životného prostredia.



Do systému sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred uvedením výrobku na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Prednedávnom ministerstvo na svojej webovej stránke zverejnilo zmenu termínu na registráciu výrobcov do ISOH. Odbor komunikácie tvrdí, že tak vyšlo v ústrety požiadavkám organizácií zodpovednosti výrobcov. Tí podľa odboru argumentovali veľkým množstvom klientov a z toho vyplývajúcou nemožnosťou včas vykonať registráciu cez elektronický formulár.