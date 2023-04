MŽP odmieta Kollárove slová o postupe pri zákaze spaľovacích motorov

Bratislava 23. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmieta vyjadrenie šéfa Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára o tom, že zástupcovia rezortu konali v rozpore s uznesením výboru NR SR pre európske záležitosti týkajúcim sa zákazu spaľovacích motorov. Vyjadrenia Kollára označilo za zarážajúce. MŽP pripomenulo, že dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj na rokovaní v Bruseli nebol. Trvá na tom, že delegácia ministerstva neporušila uznesenie výboru tým, že nehlasovala proti nariadeniu o zákaze výroby spaľovacích motorov od roku 2035.



"Minister Budaj chápe dnešnú neopodstatnenú a nepravdivú kritiku Borisa Kollára ako súčasť kampane pred predčasnými voľbami. Je zarážajúce, že Kollár, ktorého hnutie je ešte stále členom vládnej koalície, si skôr neoveril fakty," uviedol envirorezort. Vysvetlil, že výbor síce uznesením nariadil ministrovi hlasovať proti úplnému zákazu spaľovacích motorov, no zároveň mu uložil povinnosť pridať sa k Nemecku, Česku, Taliansku a Poľsku, ktoré nesúhlasili so znením textu nariadenia. MŽP poznamenalo, že na rokovaniach v Bruseli napokon dosiahli Nemecko a Európska komisia (EK) dohodu o kompromise. Štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča mal preto požiadať o doplnenie stanoviska Slovenska k nariadeniu aj s ohľadom na túto dohodu. Informovať mal aj o zámere hlasovať v súlade s pozíciou Nemecka.



Podľa slov rezortu mal výbor následne návrh na zmenu stanoviska preposlať svojim členom, pričom sa žiadny k doplneniu nevyjadril. "Sekretariát výboru sám potvrdil, že tým bola doplnená pozícia Slovenska," tvrdí ministerstvo s tým, že návrh zmeny pozície SR bol schválený "tichou procedúrou" v zmysle zákona. "Stále zastúpenie SR pri EÚ v nadväznosti na túto informáciu oznámilo všetkým členským štátom EÚ zmenu pozície Slovenska. Teda, že s ohľadom na oznámenie výboru odstupuje od výhrady parlamentného preskúmania a Slovensko tak bude hlasovať v prospech schválenia nariadenia," dodal. Podčiarkol, že o nariadení sa v Bruseli hlasovalo na Rade pre energetiku, kde neboli zástupcovia envirorezortu, ale rezortu hospodárstva.



MŽP zároveň tvrdí, že zástupcovia automobilového priemyslu deklarovali podporu záväzkom plynúcim z Európskej zelenej dohody a pripravenosť na prechod na výrobu elektromobilov. Mobilita stojaca na dodávkach ropy nás podľa slov ministerstva robí závislými od Ruskej federácie. Budaj preto apeluje, aby Slovensko nespochybňovalo úsilie automobiliek v modernizácii a "nekonzervovalo fosílnu éru, ktorej klimatické dôsledky ohrozujú prežitie sveta". Avizoval diskusie s kritikmi aj podporovateľmi elektromobility s cieľom nájsť riešenia, ktorými sa Slovensko zbaví zaostávania v príprave infraštruktúry.



Kollár v nedeľnej diskusnej relácii avizoval, že parlament by sa mohol zaoberať uznesením k Budajovi a postupu envirorezortu v tejto súvislosti. Hovoril o rozpore konania rezortu s uznesením a pripomenul podriadenosť vlády parlamentu.