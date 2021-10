Envirorezort odmieta tvrdenie, že pri ochrane prírody nepočúva obce

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmieta tvrdenie starostov, že nepočúva hlas samospráv pri presadzovaní záujmov ochrany životného prostredia. Informovalo o tom tlačové oddelenie MŽP v reakcii na kritiku niektorých starostov, ktorí hovoria o likvidácii slovenských regiónov. Vyzvali ho tiež k rokovaniam.



Tvrdenia starostu obce Dvory nad Žitavou Branislava Becíka o nekomunikácii envirorezortu sú podľa MŽP nepravdivé. "Vedenie MŽP SR pravidelne cestuje po regiónoch Slovenska a diskutuje s primátormi a starostami o najpálčivejších problémoch. Navyše, MŽP SR nedostalo do dnešného dňa výzvu na stretnutie za okrúhly stôl," konštatuje tlačové oddelenie.



Približne 60 starostov v piatok na tlačovej konferencii kritizovalo aj rozširovanie chránených území Natura 2000. "Už pri vstupe do Európskej únie sme sa zaviazali k určitým cieľom v oblasti ochrany prírody. V minulosti, keď sa niektoré najcennejšie biotopy zapisovali do siete európskych chránených území, spravidla šlo o také, ktoré sme už chránili," podotkol štátny tajomník MŽP Michal Kiča s tým, že sa to má rozšíriť aj na územia, ktoré zatiaľ nemajú zabezpečenú ochranu.



Európska komisia (EK) podľa MŽP očakáva od Slovenska konkrétne kroky v procese dobudovania sústavy Natura 2000, nakoľko ho vníma ako dlhoročný nesplnený záväzok. Ukončenie procesu rozšírenia sústavy považuje EK za nevyhnutnosť, priblížil envirorezort. Poukazuje, že v tomto roku zverejnilo verejné vyhlášky, resp. oznamy s návrhom na zaradenie desiatky nových lokalít do národného zoznamu území európskeho významu. Rovnako doručilo verejné vyhlášky pozemkovým spoločenstvám a všetkým dotknutým obciam, ktoré ich zverejnili na svojich úradných tabuliach.



MŽP zároveň rozumie potrebám samospráv, ktoré dlhé roky zápasia s chýbajúcou kanalizačnou a vodovodnou sieťou, nefungujúcim odpadovým hospodárstvom, a tiež chýbajúcou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá by určila pravidlá rozvoja miest a obcí.



Starostovia asi 60 obcí Slovenska odmietajú likvidačný postup vlády voči samosprávam. V piatok požiadali vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí) a šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO), aby ich prizvali za rokovací stôl k viacerým problémom. Obaja ministri podľa nich nerobia nič pre rozvoj vidieka a obyvateľov.