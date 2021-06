Envirorezort: Okolnosti zabitia muža medveďom sa budú vyšetrovať

Bratislava 15. júna (TASR) - Okolnosti zabitia 57-ročného muža medveďom v Liptovskej Lúžnej budú predmetom vyšetrovania. Experti Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR odoberú vzorky DNA z trusu zvieraťa, aby zistili druh a pohlavie. Výsledkom by mohlo byť konkrétne identifikovanie jedinca. Informovalo o tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Správu o obeti útoku zveri prijal envirorezort s poľutovaním.



Útok medveďa na 57-ročného muža sa podľa MŽP udial mimo vyznačených turistických chodníkov, v lese, mimo obce, čiže v prirodzenom prostredí zvieraťa. Zásahový tím pre medveďa hnedého doteraz nedostal žiadne hlásenie o problémových alebo kontajnerových medveďoch v tejto lokalite, poukázal envirorezort.



V súčasnosti podľa vlastných slov rozhoduje o posilnení zásahového tímu. Ten dokáže riešiť bezpečie, zdravie obyvateľov a životné prostredie. V tejto súvislosti vyzýva ministerstvo občanov, aby akékoľvek rizikové správanie medveďov hlásili na telefónnom čísle 0903 201 879.



MŽP pripomína, že útok medveďa na človeka je ojedinelý. Takýchto stretov bolo v roku 2020 päť. "Ich príčinou zväčša býva neočakávané priblíženie sa k zvieraťu, ktoré zostane prekvapené, začne krátku defenzívu a následne utečie – je to tak najmä v prípade vystresovaných samíc s mláďatami," vysvetľuje.



ŠOP zároveň celoročne upozorňuje návštevníkov horských a podhorských lokalít na opatrnosť v lese. Apeluje, aby turisti a návštevníci lesov nepodceňovali riziko stretu s divou šelmou. "Treba zachovať zodpovedný prístup, či už ide o turistiku a horolezectvo, alebo o riziko hadov a kliešťov, respektíve riziko stretu s medveďom," uvádza tlačové oddelenie. MŽP radí ľuďom, aby sa pohybovali iba po vyznačených turistických chodníkoch, nevybrali sa na turistiku sami. Upozorniť by na seba mali aj zvukovo – rečou, pískaním či zvončekmi.



V doline Banskô v Liptovskej Lúžnej našla polícia v pondelok (14. 6.) telo 57-ročného muža, ktorý zahynul po útoku medveďa. Potvrdila to aj pitva. V novodobej histórii Slovenska ide o prvý smrteľný stret medveďa s človekom.