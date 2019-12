Envirorezort chce spustiť aplikáciu na kontrolu nelegálnej ťažby

Bratislava 17. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce spustiť mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej budú môcť ľudia nahlasovať nelegálny výrub či prepravu dreva v národných parkoch (NP). Na tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).



Aplikácia by sa mala najprv venovať neplánovanej ťažbe, ktorá sa vykonáva pri veterných alebo podkôrnikových kalamitách. Cieľom rezortu je stransparentniť náhodnú ťažbu v národných parkoch. "Chceme umožniť verejnosti priamo v teréne v reálnom čase skontrolovať, či ide o povolenú, legálnu ťažbu alebo je tu podozrenie z nelegálnej činnosti," uviedol Sólymos. Návštevníci národného parku by si mali túto aplikáciu stiahnuť priamo do mobilu a v prípade, že narazia na ťažbu v NP, odošlú informáciu cez GPS. Obratom im aplikácia povie, či ide o legálnu ťažbu alebo nie a kto ťažbu vykonáva, vysvetlil postup šéf envirorezortu. Ak nebude ťažba legálna, posunie informáciu napríklad Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo správe národného parku.



"Aplikácia zefektívni prácu ochranárov aj enviropolície, nakoľko sa budú môcť venovať takýmto podozrivým ťažbám veľmi rýchlo," povedal Sólymos.



Podobný systém zaviedlo aj Rumunsko či Bulharsko. Riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Martin Haluš hovorí, že rumunská aplikácia po troch mesiacoch od fungovania zaznamenala 30-percentný nárast zaregistrovaných oficiálnych prepravných dokladov. "Nelegálna činnosť v Rumunsku klesla v tomto smere o viac ako 50 percent," podotkol Haluš.



Pripomína, že aplikáciu chcú na začiatok spustiť len v národných parkoch, pretože údaje o týchto lesoch má ministerstvo k dispozícii. Táto minimalistická verzia aplikácie by mala podľa Haluša byť financovaná zo zdrojov ministerstva.



"Slovensko takýto systém potrebuje ako soľ," poznamenal minister. Odštartovanie prác na mobilnej aplikácii má podľa neho súvisieť s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zvyšuje ochranu národných parkov, zakazuje v nich plošné výruby a posilňuje aj pozíciu ochranárov pri náhodnej ťažbe.



Minister verí, že ak sa celý proces rozbehne, aplikácia by mala začať fungovať do konca budúceho roka.