MŽP podporí zvýšenie úsilia pri opatreniach na zachovanie biodiverzity

Bratislava 8. decembra (TASR) - Envirorezort podporí na konferencii OSN o biodiverzite zvýšenie úsilia európskych lídrov pri presadzovaní opatrení na zachovanie pestrosti všetkých foriem života. Aktivisti Greenpeace naprieč celou Európou v tejto súvislosti žiadajú európske štáty, aby uzatvorili silnú globálnu dohodu o ochrane prírody.



Greenpeace Slovensko sa zároveň pripája k medzinárodnej petícii "Zachráňme Karpaty", v ktorej vyzýva politikov, aby vypracovali spoločný plán ochrany Karpatských lesov, skoncovali s nezodpovedným lesným hospodárstvom a chránili ich.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pre TASR uviedlo, že vníma a oceňuje občianske iniciatívy, ktoré podnecujú vládnych predstaviteľov k lepšej ochrane lesov a prírody. Zároveň presadzuje opatrenia, ktoré zabraňujú ničeniu a poškodzovania lesov karpatskej divočiny.



Karpatský región je podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) unikátnym rezervoárom biodiverzity v Európe. "Zveľaďovanie chránených území, zmeny v riadení národných parkov Slovenska, účinnejšia poľnohospodárska politika štátu, ale tiež ochrana veľkých šeliem, ktoré dotvárajú jedinečný charakter karpatskej divočiny, pomôžu rozvoju regiónov, udržateľného turizmu a zároveň podporia splnenie ambicióznych európskych klimatických cieľov," poznamenal.



Organizácia Greenpeace vyzýva európske vlády, aby podporili svetovú dohodu, ktorá najneskôr do roku 2030 zavedie prísne a záväzné ciele na ochranu aspoň 30 percent pevniny a oceánov, pričom sa uznajú práva pôvodných obyvateľov a miestnych komunít. Zároveň žiada, aby sa zabezpečilo primerané množstvo peňazí, ktoré nielenže pomôžu financovať ochranné opatrenia, no zároveň pomôžu zbaviť sa dotácií, ktoré putujú deštruktívnym priemyselným odvetviam.



Pätnásta konferencia zmluvných strán Dohovoru OSN o biodiverzite (COP 15) sa koná od 7. do 15. decembra v kanadskom Montreale. Predstavitelia vlád z celého sveta sa na nej majú dohodnúť na nových cieľoch na najbližšie desaťročie prostredníctvom dohovoru o biologickej diverzite. Budú rokovať aj o implementácii protokolov dohovoru OSN o biologickej diverzite.