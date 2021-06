Envirorezort podporuje cieľ zníženia emisií o 55 percent

Bratislava 24. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia SR podporuje zníženie emisie skleníkových plynov najmenej o 55 percent do roku 2030, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Deklaruje, že je pripravené napĺňať v tomto prípade svoju úlohu. Pre TASR to uviedol tlačový odbor envirorezortu.



Veľkou výzvou pre úspory emisií uhlíka je energetika, priemysel, sektor dopravy, energetická efektívnosť budov či poľnohospodárstvo.



„Aj z dôvodu potreby lepšej koordinácie aktivít zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov a zvýšenie odolnosti krajiny voči dôsledkom zmeny klímy bola vytvorená rada pre zelenú dohodu," skonštatoval tlačový odbor. Dodáva, že povinnosti jednotlivých sektorov pri dosahovaní cieľov uhlíkovej neutrality bude upravovať aj nový zákon o zmene klímy.



MŽP pripomína, že zápas s globálnym otepľovaním je kľúčový pre zachovanie života na Zemi a musí k nemu prispieť aj Slovensko. Záväzok 55-percentného zníženia emisií schválili premiéri členských krajín Európskej únie už na rokovaní Európskej rady v decembri 2020.



Európsky parlament vo štvrtok schválil nový klimatický predpis Únie, ktorý zvyšuje cieľ redukcie emisií skleníkových plynov do roku 2030 zo 40 percent na aspoň 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Europoslanci vyjadrili nádej, že s pomocou zachytávania uhlíka by mohli emisie klesnúť až o 57 percent.