Rezort životného prostredia pokračuje v príprave zákona o klíme

Bratislava 23. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pokračuje v príprave zákona o klíme, ktorý má priviesť Slovensko do éry uhlíkovej neutrality. Do medzirezortného pripomienkového konania ho chce predložiť na jeseň. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie rezortu.



Na príprave zákona spolupracuje so štátnymi inštitúciami, inými rezortmi, samosprávou a občianskymi iniciatívami. "Aktuálne sa intenzívne pracuje na paragrafových úpravách a ich znení," priblížil envirorezort.



Pripravovaný zákon sa podľa MŽP opiera o európsky klimaticko-energetický balík Fit for 55. Podľa tohto predpisu by mal obsahovať niekoľko opatrení. Ide napríklad o dosiahnutie klimatickej neutrality na národnej úrovni do roku 2050 bez ohľadu na politické vedenie krajiny. Určovať by sa mala zodpovednosť jednotlivých inštitúcií, aby prispievali k dosahovaniu relevantných sektorových cieľov vrátane mechanizmu v prípadne vymáhania za neplnenie záväzkov.



V klimatickom zákone by sa mala zvýšiť transparentnosť a overiteľnosť plnenia klimatických záväzkov Slovenska. Taktiež má zákon pokryť viaceré sektory, ktoré prispievajú k zmene klímy. Mal by obsahovať sektorové národné ciele pre cestnú dopravu, budovy, poľnohospodárstvo, využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva a odpady, priblížilo MŽP.



K Fit for 55 bolo zriadených šesť pracovných skupín, ktoré sa budú zaoberať jednotlivými legislatívnymi návrhmi z balíka. Pracovné skupiny pre dopravu, energetiku, priemysel a poľnohospodárstvo sa počas mája a júna stretávali na online rokovaniach. "Na rokovaniach vspolupráci soSlovenským hydrometeorologickým ústavom sa predstavili projekcie vývoja emisií pre jednotlivé sektory, pričom predmetom diskusií bolo predovšetkým správne nastavenie sektorových cieľov pod zákonom o zmene klímy v týchto sektoroch," skonštatovalo ministerstvo.