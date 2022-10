Envirorezort: Povodne za prvý polrok spôsobili škody za 58.000 eur

Bratislava 7. októbra (TASR) - Za prvý polrok tohto roka spôsobili povodne škody za 58.000 eur. Zasiahnuté boli štyri kraje, a to Nitriansky, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Najviac boli podľa envirorezortu postihnuté okresy Prešov, Myjava, Považská Bystrica a medzi najviac zasiahnuté obce patrili Rokycany, Domaniža a mesto Myjava.



Škody na majetku fyzických osôb boli vo výške 8000 eur a na majetku obcí vznikli škody za 50.000 eur, priblížilo MŽP. Doplnilo, že na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác vynaložili 215.440 eur a na vykonávanie povodňových záchranných prác 94.732 eur.