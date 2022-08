Envirorezort predĺžil lehotu na prihlasovanie na riaditeľov NP

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predĺžilo lehotu na prihlasovanie sa do výberových konaní na nových riaditeľov deviatich správ národných parkov. Žiadosti spolu s projektom môžu záujemcovia posielať do 22. augusta. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie rezortu, ktorý súčasne upravil požiadavky na uchádzačov.



Kandidáti po novom musia spĺňať podmienku buď minimálnej štvorročnej praxe v oblasti ochrany prírody a krajiny či lesníctva, alebo mať minimálne štyri roky riadiacej praxe. Musia predložiť písomnú koncepciu rozvoja a riadenia správy vybraného národného parku. Envirorezort podľa vlastných slov bude osobitne informovať uchádzačov, ktorí už zaslali svoje žiadosti do výberových konaní.



"Úlohou nových riaditeľov správ národných parkov bude nielen zachovanie prírodného dedičstva a jeho ochrana, ale aj socioekonomický rozvoj regiónov najmä prostredníctvom mäkkých foriem turizmu," uviedlo MŽP.



Národné parky prešli nedávno reformou. Zabezpečila sa tak jednotná správa štátnych pozemkov na ich území. Zriadenie deviatich správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody sa udialo k 31. marcu.