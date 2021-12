Envirorezort presadzuje spravodlivosť pri odstraňovaní envirozáťaží

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR presadzuje systémové zmeny a spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží. Z pohľadu MŽP je kľúčové, aby sa majitelia toxických skládok a ďalších znečistených území nemohli ďalej zbavovať svojej zodpovednosti. Uviedlo to MŽP v reakcii na vyjadrenia Klubu 500 k novele zákona o environmentálnych záťažiach.



Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) je novela zákona účinným nástrojom, ako vie Slovensko získať aspoň časť peňazí na odstraňovanie envirozáťaží. "Na najbližšie plánovacie obdobie MŽP počíta so sumou 280 miliónov eur na životné prostredie. Len vyčistenie jednej lokality Istrochemu je však odhadované na 350 miliónov eur," zdôraznil Budaj.



Súčasná legislatíva je podľa rezortu na strane vlastníkov pozemkov s envirozáťažou a obsahuje veľa liberačných dôvodov, ktoré umožňujú majiteľa záťaží vyviniť sa zo zodpovednosti za ich sanáciu a tieto náklady preniesť na štát. Podľa envirorezortu chýbali účinné mechanizmy, ako vymôcť náklady, ak štát sanoval záťaž namiesto nečinnej právnickej osoby.



V mnohých prípadoch ide podľa ministerstva o lukratívne pozemky, ktoré štát predal v rámci privatizácie, avšak rôznymi machináciami a právnymi kľučkami zostali na ťarchu štátu iba záťaže. "Tie sú často v majetku podnikov v konkurze, prepísané na tzv. biele kone, teda zahraničné nekontaktné osoby. Podnikateľom ostali lukratívne nehnuteľnosti a financie, štátu iba platiť za environmentálnu záťaž. S týmto modelom, ktorý poškodzoval verejný záujem, nesúhlasíme," podčiarkol Budaj.



Klub 500 vyzval v piatok Budaja, aby do zákona o envirozáťažiach nevnášal nevraživosť. Žiada tiež, aby od podnikateľov nevynucoval náklady na sanáciu starých environmentálnych záťaží aj sto rokov. Združenie zároveň oceňuje postoj prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá zákon vetovala.



Klub 500 považuje za nevyhnutné riešiť otázku starých environmentálnych záťaží. Konštatuje, že tam, kde je za envirozáťaže zodpovedný štát, musí štát aj konať.



Novelu minulý týždeň vetovala prezidentka. Nie je podľa nej jasné, či je právna úprava v súlade s Ústavou SR. Poslanci parlamentu veto nakoniec v piatok prelomili, ale posunuli účinnosť novely.