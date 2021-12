Rezort životného prostredia preverí stav čistenia odpadových vôd

Bratislava 2. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR okamžite preverí aktuálny stav čistenia odpadových vôd v niekoľkých z 19 aglomerácií. TASR o tom vo štvrtok informoval tlačový odbor envirorezortu.



Európska komisia (EK) totiž Slovensku, ako aj iným krajinám, zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Vyhodnotila totiž, že Slovensko nemá vybudované dostatočne primerané systémy čistenia odpadových vôd v 19 z celkovo 356 aglomerácií.



Komisia vychádzala z údajov za rok 2016, preto mohlo podľa MŽP SR v niektorých z 19 aglomerácií dôjsť k odstráneniu nedostatkov. Pri tých aglomeráciách, v ktorých medzičasom nenastalo zlepšenie, bude rezort iniciovať spoločné rokovania s vodárenskými spoločnosťami a samosprávami.



"Na základe rokovaní sa stanoví časový plán investícií do odvádzania a čistenia odpadových vôd. Časové harmonogramy investícií envirorezort následne zahrnie do odpovede, ktorú odošle do Bruselu," doplnil tlačový odbor.



Pripomenul tiež, že v rokoch 2014 až 2020 poskytol envirorezort z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií z európskych zdrojov sumu 501,8 milióna eur. Ďalších takmer 20,5 milióna eur poskytlo na rovnaké účely aj z Environmentálneho fondu.



Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby EK odoslalo svoju odpoveď na formálne oznámenie.