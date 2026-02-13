< sekcia Slovensko
MŽP: Problém s uzatváraním skládok odpadov riešime na odbornej úrovni
NKÚ odporučil parlamentnému výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby zaviazal MŽP zlepšiť systém environmentálnej kontroly.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR deklaruje, že problém s uzatváraním skládok odpadov rieši na odbornej úrovni. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie envirorezortu v reakcii na odporúčanie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Zároveň avizovali, že rezort pripravuje novú legislatívu, ktorá bude reagovať práve na efektívnejší spôsob tvorby a využívania účelovej finančnej rezervy.
Za rovnako dôležitú v tomto smere považujú novelu zákona o odpadoch, ktorá prešla parlamentom v októbri minulého roka. „Umožňuje efektívne uzatvoriť a rekultivovať staré neuzavreté skládky odpadov, pre ktoré Slovensko čelí žalobe Európskej komisie. Zároveň zabraňuje špekulatívnym prevodom majetku, ktorým by sa chcel prevádzkovateľ skládky odpadov vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov,“ doplnili.
NKÚ odporučil parlamentnému výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby zaviazal MŽP zlepšiť systém environmentálnej kontroly a prehodnotiť spôsob výpočtu účelovej finančnej rezervy na budúce uzavretie skládok komunálneho odpadu. Cieľom je zabezpečiť jednotnú kontrolu a predchádzať finančným rizikám pri sanácii environmentálnych záťaží. Kontrolóri totiž odhalili nedostatky pri kontrole troch združení obcí pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva. Nedostatky sa týkali nefunkčného systému vnútornej kontroly, neexistujúceho systému finančného riadenia, práce s nespoľahlivými dátami, formalizmu či zvýšeného rizika neefektívneho hospodárenia.
