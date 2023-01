MŽP rešpektuje rozhodnutie Komisie, ktorá pre skládky zažalovala SR

Bratislava 30. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rešpektuje rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorá zažalovala Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie za to, že nerekultivovalo a neuzavrelo 21 starých skládok odpadu. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie rezortu.



Súdny dvor bude podľa MŽP rozhodovať o tom, či sa SR dopustila porušenia povinností vyplývajúcich jej zo zmlúv a smerníc. "V prípade zistenia takýchto porušení je štát povinný prijať primerané nápravné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora," uviedol envirorezort. Zároveň poukázal, že akékoľvek finančné sankcie zo strany Komisie tak nebudú predmetom aktuálneho konania na Európskom súdnom dvore.



Envirorezort má teraz po obdržaní žaloby dva mesiace na zaslanie odpovede EK, tá v rovnakej lehote spracuje odpoveď. Na to bude mať Slovensko opäť dva mesiace na vypracovanie dupliky, čím ukončia písomný proces. Následne Súdny dvor dokumenty vyhodnotí a vynesie rozsudok, priblížilo ministerstvo. Tvrdí, že v súčasnosti už má pripravený plán na dosiahnutie nápravy, ktorý však pre právne predpisy Únie a ochranu prebiehajúceho konania zo strany EK zatiaľ nemôže zverejniť.



Dočasne poverený minister životného prostredia Jána Budaj (OĽANO) uviedol, že žaloba je vyústením dlhoročného zanedbávania odpadového hospodárstva na Slovensku. "Plne si uvedomujeme nedostatky, ktoré má Slovensko v oblasti odpadového hospodárstva. Pod súčasný stav sa výrazne podpísala nečinnosť bývalých vlád. Dôslednému triedeniu odpadov či recyklácii sa nevenovala dostatočná pozornosť, na čo občania začínajú značne doplácať," skonštatoval.



Prevádzkovanie skládok podľa ministra nemalo v minulosti dostatočne prísne pravidlá, vďaka čomu boli ich prevádzkovateľmi často aj schránkové firmy sídliace v daňových rajoch či firmy písané na biele kone. Tie si nezriedka neplnili svoje zákonné povinnosti, no vymožiteľnosť nápravy bola prakticky nulová, priblížilo MŽP.



Súčasne so žalobou doručila eurokomisia rozhodnutie o zastavení ďalších štyroch konaní voči Slovensku v oblasti životného prostredia. Rozhodla tak po tom, ako Slovensko prijalo dostatočné nápravné opatrenia na odstránenie vzniknutých nedostatkov. Neplnenie povinností Komisia v minulosti konštatovala v oblastiach nedostatočnej aplikácie nariadenia o inváznych a nepôvodných druhoch a neoznámení opatrení na výmenu škodlivých súčiastok v zdravotníckych pomôckach, prístrojoch na vykonávanie magnetickej rezonancie či elektródach na analýzu ľudských telových tekutín.



"Tri zo štyroch konaní pritom Európska komisia začala iba v roku 2022. MŽP SR však v týchto prípadoch vykonalo expresnú nápravu nedostatkov," uviedlo tlačové oddelenie.



Členské štáty mali podľa smernice uzavrieť staré skládky do 16. júla 2009, pred uzavretím sa tiež mali rekultivovať. Výnimkou boli prípady, keď sa povolila ďalšia prevádzka skládky na základe primeranej úpravy. Z dôvodu nesúladu so smernicou EK v apríli 2017 zaslala Slovensku formálnu výzvu, po ktorej v marci 2019 nasledovalo odôvodnené stanovisko. Slovensko odvtedy niekoľko nevyhovujúcich skládok uzavrelo a ďalšie obnovilo a opätovne povolilo.