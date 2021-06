Bratislava 22. júna (TASR) - Riaditelia národných parkov podporujú reformu ochrany prírody. Transformácia je nevyhnutná pre skutočné fungovanie národných parkov. Zhodli sa na tom na utorkovom stretnutí so šéfom envirorezortu Jánom Budajom (OĽANO). Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia SR.



Riaditelia národných parkov na stretnutí upozornili, že v konaniach na okresných úradoch majú s výnimkou bezzásahových zón zviazané ruky a vystupujú v pozícii štatistov. MŽP deklaruje, že začalo s reformou ochrany prírody, ktorá zabezpečí starostlivosť o prírodné bohatstvo národných parkov.



Štátna ochrana prírody SR po získaní pozemkov pod svoje vlastníctvo využije na financovanie lesníckej a ochranárskej činnosti starostlivosti o lesy v národných parkoch európske peniaze. "Pre štátny podnik Lesy SR, patriaci pod rezort pôdohospodárstva, tak zostane väčší balík peňazí na financovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesa v iných územiach," uvádza tlačové oddelenie.



Budaj poznamenal, že jednotnou správou území v národných parkoch sa Slovensko priblíži k modelom národných parkov fungujúcich v prevažnej väčšine Európy. "Budeme mať odolnejšie lesy pripravené na zmenu klímy, oplývajúce biodiverzitou, a prosperujúce regióny,“ tvrdí.



Zmenu v riadení národných parkov ohlásil Budaj s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci.



Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva.